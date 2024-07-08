Один из участников ЕГЭ в этому году набрал максимальные 400 баллов

Фото: Максим Платонов

В этом году один из выпускников российских школ набрал максимальные 400 баллов по итогам сдачи четырех экзаменов. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Также отмечается, что три экзамена на максимум сдали 42 школьника, а два экзамена на 100 баллов — 648 человек. Одной из тех, кто сдал три экзамена на максимальный балл, стала выпускница из Альметьевска.

Напомним, что в Татарстане порядка 1,5 тысячи школьников пересдавали ЕГЭ в этом году. По России более 20% выпускников 2024 года подали заявления на пересдачу одного экзамена.