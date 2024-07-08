С 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перейдут маршруты троллейбусов №1 и №3

Фото: Максим Платонов

С 11 июля в Казани на бескондукторную систему оплаты перейдут маршруты троллейбусов №1 и №3. На данных маршрутах курсирует 43 троллейбуса, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На маршрутах общественного транспорта будет работать служба контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты проезда будет осуществляться при помощи переносного ревизорского валидатора.

Оплату в салоне троллейбуса можно будет произвести при помощи валидаторов, которые будут закреплены на поручнях у дверей. В случае наличной оплаты билет на проезд можно будет получить у водителя.

В конце прошлого месяца на бескондукторную систему оплаты перешли маршруты троллейбуса №8 и трамвая №5. На данных маршрутах курсирует 17 троллейбусов и 9 трамваев.