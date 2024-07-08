Правительство России подписало соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фото: Максим Кокунин

Правительство России подписало соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по национальным проектам «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы».

По словам Михаила Мишустина, реализация проекта уже началась. Протяженность новой железнодорожной линии составит почти 680 км. Он отметил, что Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог и первое — по интенсивности их использования. По ним перевозится треть всего пассажиропотока и большая часть грузов.

Строительство высокоскоростной магистрали откроет для граждан и бизнеса дополнительные возможности, которые помогут значительно сократить время поездок. В частности, путь из Москвы в Санкт-Петербург должен занимать около двух часов.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в стране начинают реализовывать масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. Он отметил, что в качестве первого шага такой маршрут должен сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом.