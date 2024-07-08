Ирек Ризаев: «Я каждый день катаюсь в лучшем экстрим-парке в мире»

Российский чемпион рассуждает об одном из самых молодых видов спорта

Это ВМХ-фристайл. Фото: Мария Зверева

Участник Олимпийских игр, семикратный чемпион России по ВМХ-фристайлу Ирек Ризаев на недавно завершившемся чемпионате России в экстрим-парке «Урам» занял итоговое второе место. Но разговор с «Реальным временем» был посвящен не сиюминутному результату, а динамике развития ВМХ-фристайла в стране.

«Пора открывать спортивные школы BMX»

— Ирек, как вы начинали карьеру в BMX-фристайле?

— 15 лет назад я катался на BMX на парковке напротив Центра хоккея на траве: там был небольшой скейт-парк, который мы сами чинили, закручивали какие-то фанерки. Можно сказать, что и содержали сами, в общем, круто проводили время.

— Какие перспективы развития этого спорта в Татарстане?

— Тут нужно определяться с целями роста. Либо это массовый спорт, либо спортивная составляющая с ориентиром на результат международного уровня. Это немного другая история, с большими трамплинами и так далее. Но в дополнение к этому, я считаю, пора в нашем молодом виде спорта открывать спортивные школы, чтобы с детьми могли заниматься квалифицированные тренеры и с детского возраста могли ориентировать своих учеников на спортивную колею.

— Ваш вид спорта готов к открытию спортшколы? Имею в виду наличие практических и теоретических занятий, для чего необходима методическая литература.

— Ну по книжкам нашему виду спорта нельзя научиться, но у наших беймиксеров и практикующих тренеров опыта более чем достаточно, чтобы вести работу.

— Вы в перспективе видите себя на тренерской работе?

— Участвовать в процессе подготовки я мог бы, но быть тренером с постоянной занятостью — нет.

Ирек Ризаев. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«В целом я тренируюсь один»

— А где вы видите процесс обучения будущих тренеров, в УОР, в Поволжском университете спорта?

— Сложно ответить, готовить можно где угодно — это вопрос не ко мне. Главное, чтобы была возможность тренироваться в лучшем скейт-парке страны. Я каждый день катаюсь, по моему мнению, в лучшем экстрим-парке во всем мире. «Урам» — отличный проект, который привлекает к себе огромное количество детей, взрослых. Это одна из главных точек притяжения любителей спортивного экстрима, все невероятно круто, от парковки до флагманского проекта. Хочу поблагодарить раиса нашей республики, который погрузился в нюансы строительства этого проекта, контролировал его на всех этапах. Сейчас это просто космос, лучшая площадка на планете.

— Вы тренируетесь один? Есть ли у вас возможность проанализировать выполненное на тренировке?

— В зависимости от того, что может подъехать кто-то из друзей, мы можем тренироваться в компании, но в целом я тренируюсь один. Касаемо видеоразбора тренировки — могу попросить снять на видео тот или иной трюк, потом самостоятельно разобрать его исполнение. Так было всегда, я понимаю ваше недоумение, в этом есть отличие от классических видов спорта олимпийской программы, но ВМХ-фристайл — новый вид спорта со своими устоявшимися правилами. Что касается меня, то я вообще начинал с тренировок на парковке.

«Мне зимой приходилось ехать на подземную парковку «Корстона», чтобы там покататься»

— Я помню ваш рассказ о тренировках на подземной парковке «Корстона».

— Нет, это было недавно, когда я готовился к олимпийскому дебюту, находясь в Казани, мне зимой приходилось ехать на подземную парковку «Корстона», чтобы там покататься, не утратив необходимых навыков. Но когда наш вид спорта стал олимпийским, он стал развиваться, государство и республика стали серьезно поддерживать беймиксеров.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— По России у спортсменов такая же практика самостоятельной работы?

— Нет, если говорить о членах сборной страны, то ребята ездят на сборы, работая там с тренерским составом, но техническая составляющая наших программ полностью лежит на нас, в этом плане мы самостоятельно прорабатываем все свои трюки. Если говорить о развитии BMX в мире, то в работе с молодым поколением начинают появляться тренеры, но ребята постарше, примерно моего возраста, все обучались исполнению трюков самостоятельно.

— Чего не хватает спортсменам BMX?

— Сложно сказать, поскольку «Урам» в комплексе представляет собой один из лучших, если не лучший скейт-парк и экстрим-площадку. Кроме того, по крупным городам Татарстана у нас везде есть скейт-парки, где детишки могут попробовать свои силы на ВМХ, скейтах, самокатах, роликах. И популярность казанского парка объясняется еще и тем, что площадка полностью свободна. Для того чтобы покататься, тебе нужно только надеть шлем, взять велосипед или что-то другое и прийти сюда. Можно просто, прогуливаясь по лучшему городу на планете, зайти в ту часть, где еще можно и покататься.

За последние полтора-два года все сборы спортсменов уровня сборной России проходили в этом парке. И сейчас у нас огромный потенциал, хотя мы варимся в собственном соку, тренируясь и выступая исключительно в нашей стране, но это привело к очень сильной внутренней конкуренции. Я жду не дождусь, чтобы увидеть результаты нашей внутренней конкуренции на международных соревнованиях, поскольку выросло много сильных ребят, которых я очень хотел бы посмотреть на уровне международных стартов.

Павел Костюков: «Хотим внедрить разработанную нашей КНГ методику в программы подготовки юниоров и юношей»

Главный тренер сборной страны по ВМХ-фристайлу Павел Костюков дополнил слова Ирека Ризаева, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

Ирека Ризаева поздравили с недавно состоявшимся бракосочетанием. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Павел, Ирек Ризаев говорит о необходимости открытия спортивных школ по ВМХ, что подразумевает методическую составляющую для более глубокого изучения вашего вида спорта. Уже есть подобная методология?

— Очень крутой вопрос, который надо отдельно обсудить. У нас были наработки по методической составляющей, разработанной комплексно-научной группой, которая создана при сборной страны. Ею разработана методика силовой подготовки для спортсменов, и вы специально можете обратить внимание, что в интернет-магазинах, связанных с велосипедным спортом, буквально месяц назад появилась книжка «Методика силовой подготовки велосипедного спорта ВМХ». Следующий шаг мы видим в том, чтобы развернуть эту методику в программе подготовки юниоров и юношей. Необходимо отметить, что нигде в мире нет методической составляющей по тренировочному процессу, но нами сделан большой фундамент работы, и мы с нашей КНГ идем впереди планеты всей. Следующий шаг за предложением Ризаева об открытии спортшкол, это очень важная составляющая в развитии.

Это очень важно в том плане, что ВМХ набирает обороты по всей России, с каждым годом увеличивая количество занимающихся. Перед чемпионатом РФ в экстрим-парке у нас было мероприятие в Москве, собравшее 105 участников. Если говорить о составе сборной страны, то там представлены 17 регионов, тем интереснее наблюдать за динамикой развития.