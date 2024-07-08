Читатели Татарстана предпочитают фэнтези и романтику: рейтинг популярных книг 2024 года

Книжный сервис «Литрес» провел исследование продаж электронных и аудиокниг среди пользователей из Татарстана за первое полугодие 2024 года (с 1 января по 27 июня). Результаты показали, что наибольшим спросом пользовалось любовное фэнтези «Травница, или как выжить среди магов. Том 2» digital-автора Татьяны Сергановой.

Топ-10 самых продаваемых книг среди пользователей из Татарстана в первом полугодии 2024 года:

«Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» — Татьяна Серганова;

«Звездная Кровь — 6. Тинг» — Роман Прокофьев;

«С тобой» — Тори Майрон;

«Мир Аматорио. Соблазн» — Мари Мур;

«Эффект Фостера» — Селина Аллен;

«Травница, или Как выжить среди магов» — Татьяна Серганова;

«Правила Барби» — Селина Аллен;

«Загадочная история Элизабет» — Джеймс Кэмирон Гейтсбери;

«Мир Аматорио. Искушение» — Мари Мур;

«Мир Аматорио. Исчезнувшая» — Мари Мур.

Исследование также выявило, что среди пользователей из Татарстана наиболее популярными жанрами стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.

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Екатерина Петрова