Читатели Татарстана предпочитают фэнтези и романтику: рейтинг популярных книг 2024 года
Книжный сервис «Литрес» провел исследование продаж электронных и аудиокниг среди пользователей из Татарстана за первое полугодие 2024 года (с 1 января по 27 июня). Результаты показали, что наибольшим спросом пользовалось любовное фэнтези «Травница, или как выжить среди магов. Том 2» digital-автора Татьяны Сергановой.
Топ-10 самых продаваемых книг среди пользователей из Татарстана в первом полугодии 2024 года:
- «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» — Татьяна Серганова;
- «Звездная Кровь — 6. Тинг» — Роман Прокофьев;
- «С тобой» — Тори Майрон;
- «Мир Аматорио. Соблазн» — Мари Мур;
- «Эффект Фостера» — Селина Аллен;
- «Травница, или Как выжить среди магов» — Татьяна Серганова;
- «Правила Барби» — Селина Аллен;
- «Загадочная история Элизабет» — Джеймс Кэмирон Гейтсбери;
- «Мир Аматорио. Искушение» — Мари Мур;
- «Мир Аматорио. Исчезнувшая» — Мари Мур.
Исследование также выявило, что среди пользователей из Татарстана наиболее популярными жанрами стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика.
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.