В Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Большой Красной

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Большой Красной. Данные меры приняты в связи с ремонтом вентиляционной шахты на крыше жилого дома, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 14 по 31 августа частично будет закрыта проезжая часть и тротуар здания №63.

В Казани также временно с 5 июля по 30 августа закроют движение по улице Рихарда Зорге. На автомобиле нельзя будет проехать по дороге возле домов №95 и №97.