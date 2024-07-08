В России управляющие компании заставят обслуживать аварийные многоквартирные дома

Депутаты фракций «Единая Россия» и ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, согласно которому власти регионов будут обязаны назначать управляющую организацию для обслуживания аварийных многоквартирных домов, сообщают «Известия».

Как следует из текста документа, власти должны будут создать реестр гарантирующих организаций для управления такой недвижимостью и предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 88,5% аварийных зданий с жильцами не имеют особенностей в управлении по жилищному законодательству России. При этом их число постоянно растет.

Авторы законопроекта также отмечают, что признание дома аварийным или подлежащим сносу не является основанием для снижения или освобождения граждан от платы за содержание общего имущества. Однако управляющие компании отказываются брать на себя ответственность за обслуживание ветхого фонда, так как это сопряжено с большими затратами и рисками. В результате жители аварийных домов получают все меньше адекватных услуг, а состояние зданий становится еще хуже.

Законопроект предлагает наделить исполнительную власть в субъектах правом принимать решение о назначении управляющей организации и возмещении ей недополученных доходов.

Напомним, на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Казани потратят более 73 млн рублей. Средства выделят из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Татарстана.