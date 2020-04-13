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В Татарстане появились новые цели для получения СМС-пропуска

13:02, 13.04.2020 1
В Татарстане появились новые цели для получения СМС-пропуска
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. Об этом сообщается на сайте https://covid19.tatarstan.ru/

Так, самозанятые республики, а также курьеры могут оформлять цифровые пропуска. Они будут действовать с 8.00 до 20.00. Для того чтобы зарегистрироваться в системе, следует указать свой ИНН.

Теперь стали доступны следующие цели:

  • курьерская доставка (если вам нужно доставить вашу продукцию или вы работаете курьером);
  • проезд к производственному помещению (если необходимо добраться до места производства);
  • закупка материалов/сырья (если требуется доехать до места покупки товаров, без которых деятельность невозможна);
  • оказание услуг такси.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в понедельник появится новая цель получения пропуска на выход из дома — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Цели новые это хорошо. Плохо что нет возможности в течение нескольких дней пройти регистрацию по причине " Ваш документ уже зарегистрирован°. Не мной зарегистрирован. Министр может повлиять на ситуацию, я не одна такая.
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