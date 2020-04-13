В Татарстане появились новые цели для получения СМС-пропуска

В Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. Об этом сообщается на сайте https://covid19.tatarstan.ru/

Так, самозанятые республики, а также курьеры могут оформлять цифровые пропуска. Они будут действовать с 8.00 до 20.00. Для того чтобы зарегистрироваться в системе, следует указать свой ИНН.

Теперь стали доступны следующие цели:

курьерская доставка (если вам нужно доставить вашу продукцию или вы работаете курьером);

проезд к производственному помещению (если необходимо добраться до места производства);

закупка материалов/сырья (если требуется доехать до места покупки товаров, без которых деятельность невозможна);

оказание услуг такси.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в понедельник появится новая цель получения пропуска на выход из дома — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда.

