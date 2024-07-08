На фестиваль «Вкусная Казань» приглашены более десятка звездных гостей

Фото: Динар Фатыхов

Шестой гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет 13—14 июля у Центра семьи «Казан». В эти дни площадка будет работать с 11.00 до 21.00.

В числе звездных гостей фестиваля — амбассадор торговой марки «МахеевЪ», шеф-повар и телеведущий Григорий Мосин, шеф-повар ресторана «Парк культуры» Глеб Левицкий, бренд-шеф ресторана WAY Александр Косов, шеф-повар ресторана «Некрасов» Айдар Абдуллин. Ожидаются игроки футбольной команды «Рубин» и звезды татарской эстрады DJ Радик и Айрат Сафин.

На территории фестиваля установят 50 павильонов, организуют фуд-зону не менее чем на 25 столов и 25 бочек-столов. Для отдыха посетителей разместят более 50 кресел-мешков и не менее 25 деревянных шезлонгов.

Напомним, на организацию фестиваля в этом году планируется потратить почти 6,3 млн рублей.