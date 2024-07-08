В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение
Гидрометцентр Татарстана вновь объявил штормовое предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в лесах региона. В период с 9 по 15 июля 2024 года местами в республике ожидается 4 класс пожарной опасности.
МЧС РТ напоминает, что при 4 классе пожарной опасности запрещено разводить открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев.
Напомним, предыдущее штормовое предупреждение действовало в Татарстане со 2 по 8 июля.
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