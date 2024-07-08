Улучшение коммунальной инфраструктуры: в исполкоме Казани рассказали, что отремонтируют и за сколько

Фото: Максим Платонов

С финансовой поддержкой «Фонда развития территорий» предприятия Казани получили возможность восстановить наиболее проблемные участки города. В 2023 году в программе по модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане участвовали АО «Казэнерго» и АО «Татэнерго», а в 2024-м к ним присоединился МУП «Водоканал».

Планируется переложить почти 19 км водопроводных сетей диаметром до 800 мм на общую сумму 1,1 млрд рублей, сообщил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. АО «Татэнерго» продолжает строительство тепловода №5 от казанской ТЭЦ-1 до котельной «Горки». Ввод тепловода обеспечит теплом активную застройку по улицам Даурской, Аделя Кутуя, Гвардейской и Родины.

Строительство нового тепловода к новой застройке в районе улицы Портовой запланировано по инвестпрограмме АО «Татэнерго». Сейчас проводятся торги по выбору подрядчика.



Кроме того, АО «Казэнерго» запланировало замену 5,3 км тепловых сетей на сумму 185 млн рублей. Запланированы работы на сумму 5,7 млрд рублей, в том числе «татэнерго» — 2,6 млрд рублей, «Казэнерго» — 354 млн рублей, «Водоканал» — 2,7 млрд рублей.

Сейчас завершено строительство коллекторов по улицам Амирхана, Профессора Чуйкова, Чистопольской. Начаты работы по улице Сибгата Хакима.

Активно идет работа по подготовке инфраструктуры к саммиту БРИКС. По поручению раиса республики Рустама Минниханова запланирована замена 14 участков водопровода, сетей канализации и теплоснабжения на общую сумму 602 млн рублей.

На сегодняшний день все перечисленные планы выполнены более чем на половину, работа идет в графике, отметил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жилищные компании и ТСЖ участвуют в программе капремонта жилого фонда, в него включено 180 домов на общую сумму 3 млрд рублей. Выполнение составляет 46%, из них 11 домов завершены полностью. В 2024 году запланирован ремонт в 946 многоквартирных домах, включая ремонт фасадов в 26 домах, кровли — в 30 домах, установку УПР — в 16 домах. За первое полугодие завершены работы в 303 многоквартирных домах.