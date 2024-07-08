«У похищенного требовали миллион»: в Татарстане задержали бригаду вымогателей

Сотрудники угрозыска, подразделения БОП МВД Татарстана и спецназа Росгвардии задержали трех подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Статус потерпевшего в деле получил 23-летний житель Сармановского района, от которого требовали передачи 1,1 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе МВД республики.



Само преступление было совершено еще в ноябре 2022 года, однако оперативную информацию о нем силовики получили лишь недавно.

По версии следствия, сначала деньги у потерпевшего требовали на словах, затем похитили его и вывезли в один из домов Альметьевска, применив физическое насилие. Опасаясь за жизнь и здоровье, похищенный согласился на требования преступников и передал 700 тысяч рублей.

Чтобы рассчитаться с вымогателями, потерпевший взял кредит, — уточнили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в конце июня в Альметьевском отделе СК. Ну а 4 июля сотрудники отдела по борьбе с организованной преступности, оперативники угрозыска и бойцы спецподразделения Росгвардии задержали предполагаемых участников вымогательства и похищения.