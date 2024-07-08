Рустам Минниханов находится в Екатеринбурге с рабочим визитом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».



Форум проводится с 2010 года и представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. В рамках выставки Татарстан организовал свой стенд, где презентовал ряд предприятий республики.

На полях форума у Минниханова запланирован ряд встреч. Ключевыми спикерами стратегической сессии станут председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бин Ахмед Аль Джабер.

Напомним, в апреле 2024 года состоялась Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». В ней принял участие Минниханов. В выставке участвовало более 700 компаний из 35 стран.