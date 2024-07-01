В Татарстане вырос спрос на землю и на треть упали сделки по «вторичке»

Как изменилась ситуация на рынке недвижимости республики в 2024 году

Фото: Ирина Плотникова

Почти на 30% меньше сделок провели татарстанцы на рынке вторичного жилья в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, количество заключенных договоров купли-продажи в этом сегменте снизилось с 9 до 6,5 тысячи. Вместе с тем за первые пять месяцев текущего года жители республики побили рекорд по выкупу земельных участков. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекордный спад на «вторичку»

В мае татарстанцы заключили почти 6,5 тысячи договоров о купле-продаже вторичного жилья. Причем годом ранее число сделок за месяц достигало отметки в 9 тысяч. Снижение спроса в этом сегменте составило 28,5%, подсчитало «Реальное время».

Наибольшее снижение заинтересованности во вторичном жилье наблюдается среди казанцев. За год количество сделок сократилось на 29,3% — с 3 тысяч до 2,2 тысячи. В районах республики снижение спроса составило 28% — с 6 тысяч до 4,3 тысячи договоров.

Примечательно, что это общая тенденция по году — за пять месяцев татарстанцы купили 31,6 тысячи квартир на вторичном рынке жилья, что на 26,5% меньше, нежели годом ранее (40 тысяч).

Такую тенденцию отчасти связывают с подорожанием вторичного жилья. Казань заняла второе место среди крупных городов России по дорогой «вторичке» в мае. Тогда стоимость квадратного метра на рынке города увеличилась на 0,8% — до 163 тысяч рублей. В среднем по стране рост составил «незначительные» 0,2%.

Рынок неновой недвижимости переживает непростые времена с тех пор, как Центробанк поднял ставку рефинансирования. Ипотека стала практически недоступна для большинства покупателей.



Спрос на землю в этом году вырос на 18%

Вместе с тем рекордно вырос другой сегмент рынка недвижимости — у татарстанцев отмечается повышение интереса к земельным участкам. В мае 2024 года жители республики совершили почти 10 тысяч сделок, что на 12% больше чем, в прошлогоднем периоде (8,9 тысячи). Такой всплеск спроса сопряжен с ростом популярности формата ИЖС.

— Всего несколько лет назад рынок малоэтажного строительства был похож на самодельный кружок. Но последние три года и особенно период пандемии кардинально изменили ситуацию. Загородные дома стали новым образом жизни, который буквально притягивает к себе, — поясняет президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

В общей сложности с января по май включительно татарстанцы приобрели 43,6 тысячи земельных участков — это на 18% больше, чем за пять аналогичных месяцев прошлого года (36,9 тысячи).



Наибольший рост спроса на землю зафиксирован в столице республики. Здесь количество подписанных договоров купли-продажи участков в мае составил 1213 против 1058 в аналогичном периоде прошлого года, что на 15% больше.

Нестабильный спрос на новостройки

На первичном рынке жилья активность татарстанцев за пять месяцев года заметно уступает прошлогодним показателям января — мая. Тогда жители республики приобрели 36,9 тысячи новых квартир, а в этом году на 10% меньше — 33,6 тысячи. Показатели месяца к месяцу в целом в республике изменились не сильно. В мае прошлого года татарстанцы подписали 8 тысяч договоров купли-продажи, а в этом — 8,5 тысячи (+6%).

Причем количество сделок по новостройкам превышает показатели «вторички» — на 30%. Это вполне объяснимо — в преддверии окончания льготной ипотеки большинство татарстанцев, как и всех россиян, стремилось успеть приобрести первичное жилье на выгодных условиях.



Заметный прирост по сделкам на новостройки и в Казани. В столице республики в мае заключили 2888 договоров на «первичку», тогда как годом ранее всего 2632 (+10%).



Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова сообщила, что активная застройка МКД сейчас идет не только в самой Казани, но и на периферии. «Среди популярных направлений Лаишевский район, к примеру, вблизи Сокуров — там идет активная застройка — очень много жилых комплексов в этом направлении».



Среди других популярных районов: Зеленодольский, Высокогорский, Верхне-Услонский и Пестречинский. По словам эксперта, все эти направления популярны как у казанцев, так и жителей других городов и районов республики, а также представителей других регионов России.