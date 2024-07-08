Рустем Гафаров о фестивале «Сапкультура» у стен театра им. Камала: «Удачный, не пафосный формат мероприятий»

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 6 июля, в исторической части Казани у театра им. Г. Камала состоялся фестиваль «Сапкультура». В этом году он был организован после фестиваля по горнолыжному спорту «Крутой спуск» у стен Кремля, рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

«Сапкультуру» посвятили Году семьи в Татарстане. В рамках фестиваля прошли соревнования по заплыву вместе с детьми в формате «Веселых стартов». Всего зарегистрировались 60 семей.

1 / 19 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для сап-бордистов, желающих посоревноваться в профессиональных навыках, подготовили спортивный заезд на 200 метров. Самыми быстрыми оказались Данис Сафин, который преодолел дистанцию за 1 минуту 23 секунды, и Адель Губеева, которая прошла дистанцию за 2 минуты 8 секунд.



— Благодарю коллег, сумевших в диалоге с местными жителями найти удачный, не пафосный формат таких мероприятий, — подытожил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.