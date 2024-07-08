В России в стационарах остается 41 пациент с ботулизмом

Фото: Татьяна Демина

В России в стационарах остается 41 пациент с ботулизмом. Из них девять человек находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что в Дзержинске Нижегородской области зафиксирован второй случай смерти от ботулизма в результате массового отравления. По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 17 июня в крайне тяжелом состоянии.

В начале прошлой недели из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали двух женщин, которые в июне были госпитализированы с ботулизмом. К тому моменту лечение в региональной больнице продолжало восемь человек.