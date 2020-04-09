Итоги дня: новые выплаты на детей в РТ, падение курсов доллара и евро на фоне встречи ОПЕК, расширение списка лекарств от коронавируса

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 апреля.

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+, которая проходит в эти минуты в режиме видеоконференции. Если остальные страны тоже договорятся об этом, то размер снижения может достичь 20 млн баррелей в сутки.

На фоне встречи ОПЕК курсы доллара и евро снизились, а цена нефти повысилась. Так, доллар опустился на 3,2%, до 72,6 рубля, евро — на 1,7%, до 79,92 рубля. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 10,4%, до $36,24.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Согласно документу, выплаты стартовали с 1 января 2020 года. Они назначаются с сохранением установленных законодательством РТ пособий, выплат и иных мер поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минобрнауки и Минцифре обеспечить детей из 9 и 11 классов из многодетных нуждающихся семей планшетами.



Министерство здравоохранения России расширило список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса. Теперь перечень состоит из девяти пунктов. Согласно рекомендациям, при лечении коронавируса можно использовать гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

В Татарстане пока не рассматривают отмену занятий для учащихся с 1 по 8 классы и не переносят парад Победы, но прекратили планово принимать людей в больницах и поликлиниках. При необходимости медики проконсультируют больных по телефону или придут на дом. Об этом сегодня на брифинге рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Подробности — в материале «Реального времени».

Следственное управление СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти пенсионерки, которая умерла через три дня после того, как грабитель отнял у нее сумку с продуктами. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня в УФСИН по РТ официально опровергли информацию, что в зеленодольской колонии строгого режима №5 есть «несколько человек с симптомами коронавируса». Накануне об этом со ссылкой на родственников осужденных и освободившихся сообщил фонд «Общественный вердикт».

В России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса. Новые заболевшие выявлены в 50 регионах. Из них девять — в Татарстане. Зафиксировано 13 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 118 человек. Всего на сегодня зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая займется правовым обеспечением мер борьбы с коронавирусом.