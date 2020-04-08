Правозащитники просят проверить возможное заражение коронавирусом в татарстанской колонии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Фонд «Общественный вердикт» попросил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) проверить информацию от родственников заключенных и освободившихся граждан о том, что несколько людей с симптомами коронавируса находятся в ИК-5 Татарстана, СИЗО-1 Краснодарского края и СИЗО-11 Московской области.

«Содержатся несколько осужденных с признаками заболевания. Заключенные жалуются на высокую температуру и опухшие глаза. Медсанчасть в выходные не работает, медицинскую помощь оказать некому», — говорится в сообщении фонда по поводу колонии в Татарстане.

Также в фонд поступили в сообщения о том, что в колониях не проводится тестирование на коронавирус. И только в некоторых учреждениях проводится дезинфекция.

«В ряде колоний и СИЗО было усилено питание, а заключенным выдается на ужин репчатый лук. Понятно, что такие меры являются, мягко говоря, недостаточными для предотвращения вспышки эпидемии», — отметила адвокат организации Ирина Бирюкова.