Минздрав России расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России расширил список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса. Теперь перечень состоит из девяти пунктов.
Согласно рекомендациям, при лечении коронавируса можно использовать гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, сообщатся на сайте Минздрава.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин». Уточняется, что начинаются клинические испытания.ОбществоМедицина
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