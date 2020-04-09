Следком по РТ завел уголовное дело по факту смерти бабушки, у которой отняли продукты

Фото: кадр видео из соцсети

Следственное управление СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти пенсионерки, которая умерла через три дня после того, как грабитель отнял у нее сумку с продуктами. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас Следственный комитет инициировал его передачу его для дальнейшего расследования в следственный отдел по Советскому району города Казани СУ СКР по РТ, передает ведомство.

Напомним, что случай вызвал широкий общественный резонанс. В минувшие выходные во дворе на улице Файзи на 80-летнюю бабушку напал 32-летний местный житель и отобрал сумку с продуктами и кошельком. Преступника быстро задержали, а волонтеры начали приносить пострадавшей продукты. Однако через три дня после нападения пожилая женщина скончалась.

