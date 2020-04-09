Президент Татарстана поручил обеспечить детей из многодетных нуждающихся семей планшетами

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минобрнауки и Минцифре обеспечить детей из 9 и 11 классов из многодетных нуждающихся семей планшетами. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Особенно важно сейчас помочь детям, которые готовятся к ответственному периоду — сдаче выпускных экзаменов. Дети не должны страдать от сложившейся ситуации, наша задача создать им условия, поддержать семьи, которые сейчас особо в этом нуждаются», — заявил Минниханов.

Галимова отметила, что планшеты будут выдаваться в школы, которые выдадут семьям.

Ранее Минниханов понаблюдал за ходом дистанционных школьных занятий. Ученики казанских школ обратились к Рустаму Минниханову с просьбой продумать возможность проведения всех уроков на одной платформе.