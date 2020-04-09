Курсы доллара и евро снизились, а цена нефти повысилась на фоне встречи ОПЕК

Курсы доллара и евро в ходе торгов Московской биржи снизились. Так, доллар опустился на 3,2%, до 72,6 рубля, евро — на 1,7%, до 79,92 рубля.

В последний раз курс доллара стоил ниже 73 рублей 13 марта, а евро опускался ниже 80 рублей 6 марта, пишет ТАСС.

При этом стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 10,4%, $36,24. Это произошло впервые с 13 марта.

Напомним, страны ОПЕК+, включая Россию, а также государства вне альянса начали заседание, на котором планируется возобновить диалог по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» может сократить добычу на 10—15%, если Россия заключит новое соглашение в рамках ОПЕК+. В компании подчеркнули, что при ограничении на несколько месяцев оно будет абсолютно «безболезненным».