В Татарстане появятся дополнительные ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Согласно документу, выплаты стартовали с 1 января 2020 года. Они назначаются с сохранением установленных законодательством РТ пособий, выплат и иных мер поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Также российским семьям в апреле — июне дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей.