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В Татарстане появятся дополнительные ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

16:13, 09.04.2020 1
В Татарстане появятся дополнительные ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Согласно документу, выплаты стартовали с 1 января 2020 года. Они назначаются с сохранением установленных законодательством РТ пособий, выплат и иных мер поддержки, назначенных в связи с рождением и воспитанием детей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Они будут выплачиваться для детей каждый месяц в размере 50% прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Также российским семьям в апреле — июне дополнительно выплатят по 5 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    А когда начнут платить детям до трех лет, места в садиках нет, поэтому не можем работать и пособий нет
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