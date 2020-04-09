СМИ: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+, которая проходит в эти минуты в режиме видеоконференции.

По данным Reuters, если остальные страны тоже договорятся об этом, то размер снижения может достичь 20 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро снизились, а цена нефти повысилась на фоне встречи ОПЕК. Так, доллар опустился на 3,2%, до 72,6 рубля, евро — на 1,7%, до 79,92 рубля. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 10,4%, $36,24.