Кабмин Татарстана постановил создать рабочую группу по правовому обеспечению мер борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая займется правовым обеспечением мер борьбы с коронавирусом.
Документ подписан в четверг, 9 апреля.
«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке предложений по правовому обеспечению мер, направленных на противодействие распространению в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции и утвердить ее прилагаемый состав», — говорится в постановлении.
Согласно постановлению, в группу войдут 12 чиновников. Возглавит ее министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
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