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Кабмин Татарстана постановил создать рабочую группу по правовому обеспечению мер борьбы с коронавирусом

15:35, 09.04.2020
Кабмин Татарстана постановил создать рабочую группу по правовому обеспечению мер борьбы с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании специальной рабочей группы, которая займется правовым обеспечением мер борьбы с коронавирусом.

Документ подписан в четверг, 9 апреля.

«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке предложений по правовому обеспечению мер, направленных на противодействие распространению в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции и утвердить ее прилагаемый состав», — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, в группу войдут 12 чиновников. Возглавит ее министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

ОбществоВласть Татарстан
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