Итоги дня: день рождения Шаймиева, Путин снял Чайку, трагедия в пермском хостеле

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 января.

Сегодня Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполнилось 83 года. Первого президента Татарстана поздравил с днем рождения его преемник Рустам Минниханов.

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Предполагается, что надзорное ведомство возглавит зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов.



В ночь на понедельник в Перми пять человек погибли в хостеле. В помещениях, расположенных на цокольном этаже здания, прорвало воду. Кроме погибших пострадали еще три человека. Они были доставлены в больницу. В Госдуме уже предложили запретить хостелам располагаться в подвалах. В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.



Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Рассмотрение назначили на вторник, 21 января. Второе чтение президентского законопроекта РФ может состояться в феврале. А Всероссийское голосование по предложенным изменениям обещают провести уже 12 или 26 апреля.



Суд одобрил условное освобождение одного из осужденных по делу о пожаре в ТК «Адмирал». В скором времени на свободу может выйти бывший гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин



Минэкономразвития РФ разработало правила для торговли «красивыми» номерами. Они могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.



В России появится первый доктор наук по исламской телогии. Диссертацию планирует защитить ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов.



Лукашенко назначил главой Генштаба уроженца Казани. Пост занял генерал-майор Александр Вольфович.

