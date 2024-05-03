Какая ваша любимая пробка? — чем казанцы занимаются в долгой дороге
Видеоопрос «Реального времени» #9
Каждый день на фоне дорожного строительства и возведения метро Казань стоит в пробках. Даже в праздники, «благодаря» туристам, город показывает стабильные пять баллов по Яндексу. Для кого-то пробка — это трата времени и нервов, а для кого-то это — ежедневный ритуал общения, время наведения марафета, чтения, отдыха и так далее. «Какая ваша любимая пробка?», — именно с таким вопросом мы подошли к жителям Казани. А как считаете вы? Пишите свой вариант в нашей группе «ВКонтакте».