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Лукашенко назначил главой Генштаба уроженца Казани

16:47, 20.01.2020
Лукашенко назначил главой Генштаба уроженца Казани
Фото: belvpo.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба. Минобороны РБ возглавил генерал-майор Виктор Хренин, а Генеральный штаб — генерал-майор Александр Вольфович.

Хренин до этого командовал войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил РБ. Вольфович же занимал пост замначальника Генштаба, передает «РИА Новости».

Александр Вольфович родился в Казани в семье военного из Белоруссии. Школу он окончил в военном городке Печи, где служил его отец. Последовав по стопам отца, юноша поступил в Московское высшее общевойсковое училище, после чего служил в белорусской армии и в 1998 году окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь.

ОбществоВласть Татарстан
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