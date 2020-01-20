Лукашенко назначил главой Генштаба уроженца Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба. Минобороны РБ возглавил генерал-майор Виктор Хренин, а Генеральный штаб — генерал-майор Александр Вольфович.

Хренин до этого командовал войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил РБ. Вольфович же занимал пост замначальника Генштаба, передает «РИА Новости».

Александр Вольфович родился в Казани в семье военного из Белоруссии. Школу он окончил в военном городке Печи, где служил его отец. Последовав по стопам отца, юноша поступил в Московское высшее общевойсковое училище, после чего служил в белорусской армии и в 1998 году окончил командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь.