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Второе чтение проекта о поправке в Конституцию пройдет в феврале

18:41, 20.01.2020
Второе чтение проекта о поправке в Конституцию пройдет в феврале
Фото: duma.gov.ru

Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ может состояться в феврале, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предполагаем, что это будет в феврале», — передает «РИА Новости» слова депутата.

Отметим, что Крашенников является одним из сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции.

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