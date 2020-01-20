Второе чтение проекта о поправке в Конституцию пройдет в феврале

Второе чтение президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ может состояться в феврале, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предполагаем, что это будет в феврале», — передает «РИА Новости» слова депутата.

Отметим, что Крашенников является одним из сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции.

