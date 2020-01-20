СМИ назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.

Это дата является наиболее вероятной. Еще один вариант — 26 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.

Источник в Кремле также отмечает, что заданий по явке нет, поскольку это не референдум.

«Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает — кто хотел, тот пришел», — подчеркивает он.

12 апреля отмечается День космонавтики, также в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР.

Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ планируется провести до 1 мая 2020 года.