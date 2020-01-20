Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения: «Его вклад в развитие Татарстана и татарского народа неоценим»

Президент Татарстана Рустам Миннихнов поздравил с днем рождения Минтимера Шаймиева. Государственному Советнику Татарстана, Председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и первому президенту РТ исполнилось 83 года.



«Сегодня день рождения Минтимера Шариповича, друзья! Его вклад в развитие Татарстана и татарского народа неоценим. Давайте все его поздравим. Пожелаем здоровья, долгих лет жизни!» — написал Минниханов соцсетях, приложив поздравительное видео.

Напомним, Шаймиев родился 20 января 1937 года в Актанышском районе ТАССР. Его детство пришлось на послевоенные годы. В 1954 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт. Окончив его, работал инженером, затем главным инженером и управленцем. Административную карьеру Шаймиев начал в 1967 году — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС.

В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. На этом посту он проработал до 2010 года, после чего был приглашен на должность Государственного Советника РТ.



«Реальное время» приурочило к дню рождения Минтимера Шариповича Шаймиева специальный выпуск фотомарафона «100-летие ТАССР».