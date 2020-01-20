Минэкономразвития разработало правила продажи «красивых» автономеров

Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства по резервации и покупке «красивых» автомобильных номеров через портал госуслуг.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. Процедура резервирования будет определяться субъектом Федерации: автомобилисты получат доступ к перечню «красивых» номеров через уплату повышенной госпошлины, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы, пишет «Коммерсант».



До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров, до конца года регионам рекомендовали утвердить правила проведения торгов.



Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел и Министерство экономического развития РФ договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» автомобильные номера.