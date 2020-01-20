Путин внес в Думу законопроект о поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», — передает его слова ТАСС.

Напомним, что над поправками будет работать специальная группа, в которую вошли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов.



Сообщалось, что Всероссийское голосование по изменениям в основной закон страны может пройти 12 апреля.

