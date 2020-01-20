В России пройдет первая в истории докторская защита по исламской теологии
Ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов впервые в России собирается защитить докторскую диссертацию по исламской теологии.
Работа называется «Исламское обновленческое движение конца XX — начала XXI века: идеи и перспективы». Научным консультантом работы стал академик РАН Виталий Наумкин.
Защита пройдет в этом году в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Точная дата станет известна позднее, передает «Интерфакс».ОбществоОбразование
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