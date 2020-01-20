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В России пройдет первая в истории докторская защита по исламской теологии

15:46, 20.01.2020
В России пройдет первая в истории докторская защита по исламской теологии
Фото: ru.wikipedia.org (на фото — Дамир Мухетдинов)

Ректор Московского исламского института, первый зампред Духовного управления мусульман РФ имам-мухтасиб Дамир Мухетдинов впервые в России собирается защитить докторскую диссертацию по исламской теологии.

Работа называется «Исламское обновленческое движение конца XX — начала XXI века: идеи и перспективы». Научным консультантом работы стал академик РАН Виталий Наумкин.

Защита пройдет в этом году в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Точная дата станет известна позднее, передает «Интерфакс».

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