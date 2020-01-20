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Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 83 года

10:00, 20.01.2020
Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 83 года

Сегодня свой день рождения празднует Минтимер Шаймиев. Государственному Советнику Татарстана, Председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и первому президенту РТ исполняется 83 года.

Шаймиев родился 20 января 1937 года в Актанышском районе ТАССР. Его детство пришлось на послевоенные годы. В 1954 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт. Окончив его, работал инженером, затем главным инженером и управленцем. Административную карьеру Шаймиев начал в 1967 году — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС.

В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. На этом посту он проработал до 2010 года, после чего был приглашен на должность Государственного Советника РТ.

«Реальное время» приурочило к дню рождения Минтимера Шариповича Шаймиева специальный выпуск фотомарафона «100-летие ТАССР».

ОбществоВласть Татарстан
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