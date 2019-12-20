Главное к утру: приложение о качестве дорог, победа «Ак Барса» и «Советский Новый год» в Турции

Фото: "Реальное время"

Еще два дома в ЖК «Салават купере» получили заключение о соответствии.

Общая площадь жилого дома №3-2 составила 9773,8 кв. м, в 20-этажном доме к заселению готовы 198 квартир. Площадь объекта №4-7 составила 27286,6 кв. м, в 19-этажном доме к заселению готовы 255 квартир. Многоквартирные жилые дома расположены по улице Нурихана Фаттаха.

Нижнекамцы смогут оценивать качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги».

В настоящее время уже зафиксировано более 2 тыс. скачиваний.

Так, в приложении можно получить всю информацию об участках дорог, включенных в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы оценить дорожные работы, необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салавата Юлаева» (2:1).

Встреча, проходившая под вывеской ретро-матча, засчитанных голов в первом периоде зрителям не принесла. Во второй 20-минутке счет открыли хозяева, Тихонов отправил шайбу между щитков Метсолы. В следующей же атаке уфимцы восстановили паритет, но в самом конце периода Азеведо принес победу «Ак Барсу».

Перед началом хоккейного матча СКА — ЦСКА в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром Арене» с показательным номером выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Фигуристка произвела символическое вбрасывание шайбы и провела мини-фотосессию в свитере сборной России по хоккею с 17-м номером на спине.

В Турции в провинции Мерсин открылась выставка казанского Музея соцбыта под названием «Советский Новый год».

Она открылась на территории культурного кластера на базе общеобразовательной школы, в которой обучаются дети работников корпорации «Росатом».

Экспонаты 70-х — 80-х годов доставлены из столицы Татарстана. Турецким детям наглядно объясняют, кто такой Дед Мороз, почему рядом с ним Снегурочка и как именно елка стала одним из главных символов Нового года. Дети могут увидеть елочные игрушки на тему сказок народов СССР, а также дедов морозов разного периода выпуска и разных размеров.