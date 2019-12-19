Загитова выступила перед матчем СКА — ЦСКА и произвела символическое вбрасывание

Перед началом хоккейного матча СКА — ЦСКА в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром-Арене» с показательным номером выступила Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Фигуристка произвела символическое вбрасывание шайбы и провела мини-фотосессию в свитере сборной России по хоккею, с 17-м номером на спине.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне она выступит только в трех ледовых шоу и пропустит все официальные старты по фигурному катанию.