Жители Нижнекамска смогут следить за строительством дорог через приложение

Нижнекамцы смогут оценивать качество дорожных работ с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Дороги».

В настоящее время уже зафиксировано более 2 тыс. скачиваний.

Так, в приложении можно получить всю информацию об участках дорог, включенные в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для того, чтобы оценить дорожные работы, необходимо пройти авторизацию через портал государственных услуг.

Пользователю, зашедшему в приложение, представляется карта дорог, на которой желтым цветом отмечены участки, на которых работы ведутся, зеленым — где работы завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), серым — где ожидается их начало.

Помимо этого, возможно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.

После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Гражданин может поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото или сделать их онлайн, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что казанские разработчики при поддержке Минспорта РТ запустили приложение «Площадка». В нем можно найти места и партнеров для занятий спортом.

