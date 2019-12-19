Казанский Музей соцбыта представил новогоднюю выставку в Турции

В Турции в провинции Мерсин открылась выставка казанского Музея соцбыта под названием «Советский Новый год».

Она открылась на территории культурного кластера на базе общеобразовательной школы , в которой обучаются дети работников корпорации «Росатом».

Экспонаты 70-х — 80-х годов доставлены из столицы Татарстана. Турецким детям наглядно объясняют кто такой Дед Мороз, почему рядом с ним Снегурочка и как именно елка стала одним из главный символов Нового года. Дети могут увидеть елочные игрушки на тему сказок народов СССР, а также дедов морозов разного периода выпуска и разных размеров.

Помимо этого, каждый желающий сможет примерить новогодние маски персонажей известных советских мультфильмов. В качестве звукового сопровождения используются фонограммы из известных кинофильмов, а местные русскоговорящие жители подготовили живое исполнение новогодних песен из детства.

Большое внимание на выставке уделяется разделу школьных новогодних самоделок советского времени. Также представлена коллекция новогодних почтовых открыток и упаковок к детским подаркам.

В Турции выставка продлится до 27 декабря и на новогодние праздники вернется в Казань.

