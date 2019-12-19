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Еще два дома в казанском ЖК «Салават купере» получили заключение о соответствии

20:37, 19.12.2019
Еще два дома в казанском ЖК «Салават купере» получили заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

Еще два дома в ЖК «Салават Купере» получили заключение о соответствии.

Общая площадь жилого дома №3-2 составила 9773,8 кв. м, в 20-этажном доме к заселению готово 198 квартир. Площадь объекта №4-7 составила 27286,6 кв. м, в 19-этажном доме к заселению готово 255 квартир. Многоквартирные жилые дома расположены по улице Нурихана Фаттаха.

Документы выдала Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
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