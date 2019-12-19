«Ак Барс» в ретро-матче обыграл «Салават Юлаев», Азеведо набрал два очка

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» (2:1).

Встреча, проходившая под вывеской ретро-матча, засчитанных голов в первом периоде зрителям не принесла. Во второй двадцатиминутке счет открыли хозяева, Тихонов отправил шайбу между щитков Метсолы. В следующей же атаке уфимцы восстановили паритет, но в самом конце периода Азеведо принес победу «Ак Барсу».

Отметим, что игра проходила в старом Дворце спорта. Перед началом встречи символическое вбрасывание произвели легенды «Ак Барса» Елфимов и Чупин.

«Ак Барс» «Салават Юлаев» 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы:

1:0 Тихонов (Викстранд, Азеведо, 24:12, 5x4)

1:1 Хартикайнен (24:41)

2:1 Азеведо (Яруллин, 35:20).