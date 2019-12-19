«Ак Барс» в ретро-матче обыграл «Салават Юлаев», Азеведо набрал два очка
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» (2:1).
Встреча, проходившая под вывеской ретро-матча, засчитанных голов в первом периоде зрителям не принесла. Во второй двадцатиминутке счет открыли хозяева, Тихонов отправил шайбу между щитков Метсолы. В следующей же атаке уфимцы восстановили паритет, но в самом конце периода Азеведо принес победу «Ак Барсу».
Отметим, что игра проходила в старом Дворце спорта. Перед началом встречи символическое вбрасывание произвели легенды «Ак Барса» Елфимов и Чупин.
«Ак Барс» «Салават Юлаев» 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы:
1:0 Тихонов (Викстранд, Азеведо, 24:12, 5x4)
1:1 Хартикайнен (24:41)
2:1 Азеведо (Яруллин, 35:20).
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