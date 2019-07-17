Итоги дня: отравление детей в Крыму, арест главы «Азино-1» и отмена бумажных паспортов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 17 июля.



Сегодня утром стало известно о новом уголовном деле в отношении экс-руководителя ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова. Суд отправил его под домашний арест еще в субботу. Кроме известного казанского коммунальщика подозреваемыми по делу о мошенничестве проходят еще двое: Александр и Юрий Кононенко. Ущерб следователи оценили в 5 млн рублей.



В ночь на 16 июля в крымском детском лагере обнаружилось отравление около полусотни детей из Татарстана. Они отдыхали в санатории «Лучистый» под Евпаторией. Следком Крыма заявил о возбуждении уголовных дел. Причиной недомогания детей стал ротавирус. Предположительно он содержался в салате. Ситуацию взял на контроль президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал, что сейчас в больнице Евпатории остаются 47 детей и четверо вожатых. Для родителей была открыта горячая линия.



Правительство рассчитывает отказаться от выдачи бумажных паспортов уже в 2022 году. Внедрять электронные документы власти намерены уже в 2020-м.

Росстат подсчитал, что реальные зарплаты россиян в первой половине 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако реальные доходы за этот же период снизились на 1,3%.

Власти Казани раскрыли план благоустройства Кремлевской набережной от Кремлевского моста до Кировской дамбы. Здесь появится зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов запустил в ОЭЗ «Алабуга» завод строительной химии Boerner. Объем инвестиций в новое производство составил 650 млн рублей.



Власти Казани выставили на торги 25% +1 акция одной из самых дорогих частных клиник города. Блок-пакет «АВА-Казань» предлагается приобрести за 170 млн рублей



Двое из семи сотрудников ФСБ, которых задержали за разбой, признали свою вину.



Нижний Новгород, Уфа и Казань вошли в топ-10 рейтинга российских городов по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота по версии Greenpeace.

