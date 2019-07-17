В «Алабуге» запустили завод строительной химии Boerner

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» состоялся запуск завода строительной химии Boerner.

В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, директор департамента металлургии и металлов Министерства промышленности и торговли РФ Павел Серватинский. Новое предприятие направлено на развитие рынка строительной химии, в том числе экспортных направлений. Инвестором проекта выступает совладелец «Технониколь» Сергей Колесников, который также принял участие в церемонии запуска предприятия. Объем инвестиций в новое производство составил 650 млн рублей.



Напомним, в конце июня 2019 года на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие предприятия «Август-Алабуга». Завод занимается производством пестицидов.