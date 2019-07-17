Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году

Правительство рассчитывает отказаться от выдачи бумажных паспортов уже в 2022 году. Внедрять электронные документы власти намерены уже в 2020-м.

«Потом динамично, по мере увеличения с 1100 до 3000 пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны, в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», — приводит ТАСС слова вице-премьера РФ Максима Акимова.

Он добавил, что в июле 2020 года начнется работа по внедрению электронных паспортов, а все комплектующие новой системы будут российскими.

«Мы начнем эту работу по поручения председателя правительства в июле следующего года. Мы, что было подтверждено на совещании, технически к этому готовы», — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что электронные паспорта в России планируется ввести в 2024 году. Постепенную же замену власти собирались начать в 2021-м.