Двое из семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, признали вину

Двое из семи сотрудников ФСБ, которых задержали за разбой, признали свою вину.

Один из них — оперативник управления «К» Артур Власов. Это следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде. «Я написал явку с повинной, полностью признал вину, частично возместил вред, считаю содержание меня под стражей необъективным, тем более я сотрудничаю со следствием», — заявил Власов в обоснование просьбы перевести его под домашний арест.

Суд просьбу не удовлетворил. Второй из признавших вину — Маргиев, сейчас он находится под домашним арестом, сообщает «РИА Новости».

Напомним, речь идет об инсценированном обыске банка. Предприниматель принес 136 млн рублей, чтобы внести их на счет. Силовики заявили, что вынуждены забрать деньги, поскольку подозревают их незаконное происхождение. СМИ сообщили, что были похищены деньги из банка «Металлург», подконтрольного выходцу из ГРУ Юрию Карасеву.

