Названа предположительная причина отравления детей в лагере в Крыму

Установлена предположительная причина отправления детей из Татарстана в санатории «Лучистый» рядом с Евпаторией.

Сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы. В итоге было выяснено, что подростки могли отравиться салатом в столовой.

По итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах, не исключается возможность возвращения детей из лагеря обратно в Татарстан, сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ.

Отмечается, что лагерь был выбран для организации отдыха детей по результатам тендера, который был проведен в конце 2018 года.

Напомним, ранее в администрации Евпатории заявили, что причиной отравления детей в лагере «Лучистый» под Евпаторией могла стать инфекция, привезенная подростками из Татарстана. Информацию опровергла детский омбудсмен Татарстана.