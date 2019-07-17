Реальные зарплаты россиян выросли на 1,8%, а доходы упали на 0,2%

Росстат подсчитал, что реальные зарплаты россиян в первой половине 2019 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако реальные доходы снизились на 1,3%.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во II квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,2%, в I полугодии 2019 г. по сравнению с I полугодием 2018 г. снизились на 1,3%», — говорится в материалах ведомства.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2019 года составила 49,84 тысячи рублей и выросла на 7,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии составила 46,3 тысячи рублей, в первом полугодии 2018 года она составляла 42,55 тысячи рублей, следует из данных Росстата.