Власти Казани выставили на торги 25% акций одной из самых дорогих частных клиник города

Исполком Казани сообщил о проведении торгов по продаже доли города в частной клинике «АВА-Казань». Пакет в 25% +1 акция медучреждения предлагается приобрести за 170 млн рублей.

Блокирующий пакет продается через открытый аукцион. Заявки принимаются с 26 июня по 16 августа. Сам аукцион назначен на 26 августа, следует из сообщения мэрии.

Клиника была переименована из «АВА-Казань» в «Скандинавию». Ее уставный капитал составляет 317,3 млн рублей.

Напомним, что изначально мэрии Казани принадлежали 25% клиники. Позже городские власти довели свою долю до 40,97%. В 2017 году оборот клиники достиг 313,2 млн рублей. При этом с 2014 года компания показывала убыток.