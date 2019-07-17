Для родителей татарстанских детей, отравившихся в лагере в Крыму, открыли горячую линию

Фото: Инна Серова

Горячую линию для родителей татарстанских детей, отравившихся на отдыхе в лагере в Крыму, открыло ГБУ «Черноморец», сообщил журналистам на пресс-конференции министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

— По телефону 8-967-772-87-77 на все вопросы готов ответить лично руководитель ГБУ Евгений Ветров, — сказал министр. — Он находится в лагере «Лучистый» и контролирует ситуацию.

В лагерь «Лучистый» под Евпаторией, по словам Фаттахова, детей из Татарстана направили впервые. Нареканий состояние лагеря до случившегося вчера отравления не вызывало. Министр молодежи подчеркнул, что сам до начала первой смены побывал в «Лучистом» и втором крымском лагере, выбранном для отдыха татарстанских детей — лагере-пансионате имени А. В. Казакевича в селе Песчаном в Бахчисарайском районе, и остался вполне доволен.

Ранее «Реальное время» писало, что отдых в детском лагере под Евпаторией обошелся родителям детей и бюджету республики в общей сложности почти в 66,9 тыс. рублей с человека.

Дамир Фаттахов сообщил, что сегодня вечером намерен вылететь в Крым, но отметил, что вопрос того, чтобы требовать от лагеря компенсации за испорченный отдых, преждевременен:

— Надо вначале разобраться, что произошло и виноват ли в этом лагерь или отдельный недобросовестный сотрудник или поставщик продуктов.