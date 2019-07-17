В Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей из Татарстана

Следком Крыма заявил о возбуждении уголовных дел по факту отравления детей из Татарстана, которые были на отдыхе в Крыму.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). По данным следствия, с 15 до 17 июля 2019 года в Евпаторийскую городскую больницу доставлены 54 человека, из них 49 детей и 5 вожатых, состояние поступивших оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет, сообщает ГСУ СК РФ по республике Крым.

Напомним, детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина заявила, что дети отравились именно тем, что ели в лагере. Сегодня стало известно, что в Крыму отравились 47 детей, приехавших на отдых из Татарстана. Ситуация на личном контроле президента республики Рустама Минниханова.

